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США отправят Украине танки, вертолеты и технику на $800 млн

08:10
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Поставки начнутся немедленно

США готовят очередную партию военной помощи Украине. О срочной отправке вооружений, боеприпасов и техники заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Киев получит танки, вертолеты, бронетранспортеры, беспилотники, переносные ракетные комплексы, радиолокационные станции, а также машины повышенной проходимости, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, амуницию. О внеочередной накачке Украины оружием накануне во время телефонного разговора  президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил американский лидер Джо Байден. Кирби отметил, что поставки начнутся немедленно.

"Президент объявил и одобрил еще одно предоставление помощи в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов, специально разработанное для неотложных потребностей Киева, поскольку российские силы сейчас смещают фокус безжалостной агрессии в сторону восточной Украины. Всего США за время президентства Байдена выделили Киеву более 3 миллиардов долларов на расходы в области безопасности", - сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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