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Австралия ввела новые санкции против России

08:05
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Под ограничения попали 14 компаний

Правительство Австралии ввело экономические санкции в отношении 14 российских юридических лиц. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказали в австралийском министерстве иностранных дел.
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Рестрикции введены в отношении топливно-энергетических компаний "Газпром", "Газпром нефть" и "Транснефть", российского производителя автомобилей и двигателей "Камаз", группы алмазодобывающих компаний "Алроса", холдинга "Росэлектроника", ПАО "Ростелеком" и "Русгидро", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), судоходной компании "Совкомфлот", Новороссийского морского торгового порта.

Также под рестрикции Канберры попали страховое общество "Согаз" и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia, сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса Австралия вошла в число государств, которые ввели антироссийские санкции, в том числе против высших руководителей и практически всего депутатского корпуса России.

Российские власти в ответ внесли в черный список членов австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний. Аналогичную меру анонсировали в отношении австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон.

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