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Минобороны показало видео о работе противотанковых комплексов на Украине

09:51
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Комплексы "Штурм" и "Фагот" обеспечивают прикрытие наших колонн

Минобороны опубликовало кадры работы самоходных противотанковых комплексов "Штурм-С" и переносных ракетных комплексов "Фагот".

Во время спецоперации по защите Донбасса российские расчеты обеспечивают  прикрытие  наших колонн на марше и успешно отражают контратаки  подразделений ВСУ и националистов, которые используют  танки и другую бронетехнику. Кроме того, комплексы "Штурм" и "Фагот" уничтожают доты и другие инженерные сооружения неприятеля, а также способны поражать низколетящие цели.  

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