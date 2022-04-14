Минобороны показало видео о работе противотанковых комплексов на Украине

Комплексы "Штурм" и "Фагот" обеспечивают прикрытие наших колонн

Минобороны опубликовало кадры работы самоходных противотанковых комплексов "Штурм-С" и переносных ракетных комплексов "Фагот".

Во время спецоперации по защите Донбасса российские расчеты обеспечивают прикрытие наших колонн на марше и успешно отражают контратаки подразделений ВСУ и националистов, которые используют танки и другую бронетехнику. Кроме того, комплексы "Штурм" и "Фагот" уничтожают доты и другие инженерные сооружения неприятеля, а также способны поражать низколетящие цели.

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