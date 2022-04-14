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Собянин рассказал о проектах благоустройства в Новой Москве

09:31
  • четверг
  • 14 апреля 2022

В деревне Софьино откроется историко-мемориальный парк "Редут 1812 года"

Мэр Сергей Собянин рассказал о проектах благоустройства, которые власти Москвы планируют реализовать в 2022 году в Новой Москве — Троицком и Новомосковском округах.

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В деревне Софьино (поселение Краснопахорское) откроется историко-мемориальный парк "Редут 1812 года". Его основой станет оборонительное земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года.

"Возведение редута было частью Тарутинского марш-маневра, блестяще проведенного фельдмаршалом Кутузовым. Построенный по всем правилам военно-инженерной науки, он помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы", — написал Собянин в статье на личном сайте.

Среди других проектов:

  • парк "Марьинский ручей" в поселении Филимонковское вблизи деревни Нижнее Валуево;
  • в поселении Внуковское благоустроят общественное пространство на улице Авиаконструктора Петлякова;
  • в поселении Десеновское создадут современную парковую зону вблизи ЖК "Новые Ватутинки";
  • в Троицком округе в поселке Рогово сделают Детский парк.

Кроме этого, программа благоустройства в 2022 году в Новой Москве включает благоустройство школьных территорий.

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