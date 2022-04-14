Колумбия предложила США и Европе заменить российские энергоресурсы

Об этом заявил колумбийский президент

Колумбия готова увеличить добычу угля и углеводородов, чтобы заменить США и Евросоюзу российские энергоресурсы. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал колумбийский президент Иван Дуке.

По словам Дуке, Вашингтон и Брюссель "точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России". Колумбия может внести свой вклад в решение этой проблемы, заверил президент государства.

В частности, увеличить добычу угля с перспективой его поставок в США и ЕС Колумбия готова незамедлительно. Дуке отметил, что Колумбия располагает одними из самых значительных мировых запасов этого полезного ископаемого, но не использует их, сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса США объявили о введении эмбарго на поставки российских энергоресурсов. Аналогичные меры обсуждают в Евросоюзе, однако признают высокую степень зависимости от поставок из России.

В Министерстве энергетики России при этом заявили, что нефть может подорожать до 150 долларов за баррель. Однако российская сторона готова поставлять энергоресурсы дружественным странам в любом ценовом диапазоне. При этом Москва рассматривает альтернативные рынки и маршруты поставок, не связанные с Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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