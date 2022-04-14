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Число беженцев из Донбасса и с Украины в России превысило 790 тысяч

10:01
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Массовая эвакуация из ДНР и ЛНР началась 18 февраля

Более 790 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации ситуации в Донбассе. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал представитель российских экстренных служб.
Кабмин выделил более 600 млн рублей на выплаты беженцам

По состоянию на 06:00 мск 14 апреля границу России пересекли 790,1 тысячи беженцев, среди которых — 150,3 тысячи детей, сообщает РИА Новости.

Массовая эвакуация граждан Донецкой и Луганской народных республик была объявлена властями этих государств 18 февраля в связи с резким обострением ситуации на линии соприкосновения. После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса в страну устремились также беженцы с Украины.

Прибывающих размещают в 39 российских регионах. Каждому выплачивают единовременно по 10 тысяч рублей.

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