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Командующий ЦВО наградил участников спецоперации

10:23
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Александр Лапин отметил мужество российских военнослужащих

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России Александр Лапин вручил ордена и медали отличившимся участникам специальной военной операции по защите республик Донбасса.
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Как рассказали в Министерстве обороны России, Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции — Ордена мужества, медали "За отвагу" и "Жукова".

Командующий назвал честью возможность вручить военным государственные награды и поблагодарил их за боевой труд. Лапин подчеркнул, что российские военнослужащие несут "освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле".

Благодаря российским военнослужащим существенно снижен боевой потенциал врага, цитирует Лапина РИА Новости.

8 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четверо сотрудников Росгвардии награждаются медалью "За отвагу" за участие в спецоперации на Украине.

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