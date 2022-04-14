Командующий ЦВО наградил участников спецоперации

Александр Лапин отметил мужество российских военнослужащих
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России Александр Лапин вручил ордена и медали отличившимся участникам специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Как рассказали в Министерстве обороны России, Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции — Ордена мужества, медали "За отвагу" и "Жукова".
Командующий назвал честью возможность вручить военным государственные награды и поблагодарил их за боевой труд. Лапин подчеркнул, что российские военнослужащие несут "освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле".
Благодаря российским военнослужащим существенно снижен боевой потенциал врага, цитирует Лапина РИА Новости.
8 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четверо сотрудников Росгвардии награждаются медалью "За отвагу" за участие в спецоперации на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"