СК возбудил новые дела о пытках российских военных на Украине

К людям применяли физическое и психологическое насилие

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и сотрудников СБУ.

По данным следствия, сотрудники СБУ 10 дней незаконно удерживали российских военных, захваченных в Запорожской области. В отношении россиян систематически применялось физическое насилие и пытки.

"Еще две группы российских военнослужащих, выполнявших задачи спецоперации, были захвачены в Николаевской области Украины 2 и 5 марта. В течение нескольких дней они удерживались представителями СБУ, которые применяли к ним физическое и психологическое насилие", — говорится в сообщении СКР в Telegram.

Следствие пока не установило личности украинских военнослужащих и сотрудников СБУ, причастных к нападению и пыткам российских военнослужащих.

Накануне СК также завел дела по фактам пыток российских солдат на Украине. По данным следствия, тела четырех российских военнослужащих обнаружили со следами увечий. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"