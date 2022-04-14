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В Совфеде не исключили полного разрыва отношений России с ЕС

10:42
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Так ранее произошло и с СЕ, и с ЕСПЧ

Россия может полностью разорвать отношения с Евросоюзом после прекращения сотрудничества с Советом Европы (СЕ) и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
ЕК признала указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций

Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Чтобы этого не произошло, ЕС должен перестать вторгаться во внутренние дела других государств.

"С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Ранее Еврокомиссия сочла указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушением введенных санкций.

Теперь и Еврокомиссия считает возможным объявлять вне закона решения президента страны, не входящей в ЕС", - заметил Косачев.

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