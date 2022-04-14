Правительство нашло еще один способ сдержать цены на продукты

Производителям предоставят льготные целевые кредиты

Льготные кредиты, которые планируется выдавать для закупки упаковочных материалов, позволят производителям продовольствия сдержать рост цен на свою продукцию. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказала вице-премьер российского парвительства Виктория Абрамченко.

По словам Абрамченко, российские аграрии получают льготные кредиты на развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции и другие цели. Максимальная ставка по ним составляет до 5% годовых.

Расширение этого механизма на приобретение упаковки поможет сдержать рост расходов производителей, и, соответственно, стоимость конечной продукции.

В России производители упаковки в основном обеспечены отечественными материалами, но некоторые позиции остаются импортными. С учетом этого решаются вопросы построения новых кооперационных цепочек, подбираются альтернативные российские производители, идет наладка собственных производств, сообщает "Интерфакс".

13 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем. Уже в 20-х числах марта потребительский спрос на социально значимые товары стабилизировался.

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