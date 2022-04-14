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Правительство нашло еще один способ сдержать цены на продукты

10:41
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Производителям предоставят льготные целевые кредиты

Льготные кредиты, которые планируется выдавать для закупки упаковочных материалов, позволят производителям продовольствия сдержать рост цен на свою продукцию. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказала вице-премьер российского парвительства Виктория Абрамченко.
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По словам Абрамченко, российские аграрии получают льготные кредиты на развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции и другие цели. Максимальная ставка по ним составляет до 5% годовых.

Расширение этого механизма на приобретение упаковки поможет сдержать рост расходов производителей, и, соответственно, стоимость конечной продукции.

В России производители упаковки в основном обеспечены отечественными материалами, но некоторые позиции остаются импортными. С учетом этого решаются вопросы построения новых кооперационных цепочек, подбираются альтернативные российские производители, идет наладка собственных производств, сообщает "Интерфакс".

13 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем. Уже в 20-х числах марта потребительский спрос на социально значимые товары стабилизировался.

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