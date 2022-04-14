Украинские военные заблокировали более 450 человек в монастыре под Волновахой

Единственную дорогу из монастыря постоянно обстреливают

За сутки оперативно-тактической авиацией уничтожены десятки военных объектов Украины. Это пункты управления, техника, в том числе авиационная, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения. Только за ночь больше 130 украинских военнослужащих сдались в плен в Мариуполе. А в Волновахском районе, в Николо-Васильевском монастыре, националисты заблокировали свыше 450 мирных граждан, среди которых женщины и дети. Единственную дорогу, по которой люди могут выехать, постоянно обстреливают.

Выстрел прямой наводкой - танк бьет по укреплениям националистов в промзоне Мариуполя на заводе "Азовсталь". Это последний опорный пункт радикалов в городе. Вокруг них - брошенная и разбитая техника. Сами националисты и иностранные военные советники, по словам ополченцев, прячутся в глубоких подвалах. Взять штурмом такие подземные укрытия трудно. Но сейчас важно лишить боевиков возможности действовать и перемещаться на поверхности.

Попытка прорыва из мариупольского котла для морпехов ВСУ провалилась. Их бронеколонна была разгромлена. Только за ночь сдались в плен ещё 134 украинских военных. Среди них 14 офицеров. Многие из тех, кто сдал оружие, признаются: думали, что расстреляют. Но Россия в отличие от Украины соблюдает Женевскую конвенцию.

Полная ликвидация боевиков в Мариуполе - только дело времени. Командованию в Киеве уже не до них. Все силы сейчас ВСУ концентрируют на юго-востоке. А основные бои разворачиваются за Авдеевку. Ополченцы пытаются взять город в "клещи". В окружении могут оказаться от 70 до 100 тысяч боевиков. И перед тем как приступить к масштабному уничтожению этой группировки, российские ВКС и ракетные дивизионы, разрушают ее резервы, в том числе в тылу.

"Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Попасной росгвардейцы уничтожают последние группы боевиков запрещенного "Правого сектора". Радикалы, отступая, бросают схроны, оружие, боеприпасы. Не стали тащить с собой даже флаг с портретом идеолога украинского нацизма. Бандера, конечно, вождь, но националисты уносили ноги в такой спешке, что про батьку как-то забыли.

Девиз нацистов с характерным акцентом (см. видео). Это наёмники из Грузии. В Следственном комитете России заявили, что личности всех боевиков так называемого "Грузинского легиона" установлены. Украина под свои флаги собирает даже уголовников. В Харькове из тюрем выпустили осужденных за особо тяжкие преступления. Сформировали из них три батальона. И поставили задачу - открывать огонь по жителям, которые попытаются уехать из города.

Еще метров сто максимум. Дальше нельзя. Эту дорогу под освобожденной Волновахой националисты обстреливают из тяжелой артиллерии, не пропуская никого. За поселком в заложниках оказались более 450 человек. Женщины, дети, старики. Многим нужна помощь врачей. Люди заблокированы в Николо-Васильевском монастыре. У них закончились продукты. Но эвакуация пока смертельно опасна.

Несмотря на риск, конвои Минобороны регулярно привозят гуманитарную помощь в освобожденные от ВСУ районы. В этой деревне на Харьковщине остались в основном старики (см. видео). В грузовиках, кроме лекарств, - 30 тонн продуктов, это консервы, масло, макароны. Магазины в деревне, как и аптеки, давно уже закрыты. Поэтому военные предлагают людям составить списки, в чем они нуждаются. И хотя бои идут всего в нескольких километрах от деревни, военные обещали приехать ещё не раз. Планируют привезти и бригаду врачей. В деревне, где сейчас более полутысячи местных жителей и беженцев, остался всего один фельдшер.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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