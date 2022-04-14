Зара встретилась в госпитале с участниками спецоперации на Украине

Певица присоединилась к акции "Лучшим воинам мира"

Ордена Мужества, медали "Жукова" и "За отвагу". Российским военным, отличившимся в ходе специальной операции по защите Донбасса, вручили государственные награды. Церемония прошла на передовой. Рискуя жизнью, наши бойцы каждый день проявляют смелость и самоотверженность. Они героически выполняют поставленные задачи.

За мужество, отвагу и героизм. Эти солдаты, сержанты и офицеры отличились на поле боя. Делали все, что было в их силах и даже больше, чтобы выполнить свой воинский долг. Церемония проходит в полевых условиях. Вместе с госнаградами - слова благодарности за боевой труд.

"Родина знает наших героев, чтит. Весь народ, от мала до велика, ждет от нас с вами победы. Все, как один, переживают. Все, как один, верят то, что наше дело правое. И мы победим. Спасибо, братцы", - заявил генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа.

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Особо отметили ефрейтора Радмира Таова, водителя дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения. Он был в строю с первых дней спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Доставлял боеприпасы. Во время задания колонна подверглась авиаудару противника. Но Радмир умело вывел свою машину из-под удара, вовремя доставил боеприпасы. А уже на поле боя - вытащил из загоревшегося автомобиля 5 человек.

Петр Чёткин отличился, когда наши бойцы брали под контроль один из аэродромов, который занимали украинские националисты. Благодаря грамотным действиям и самоотверженности капитана удалось уничтожить большое количество оружия и автомобильной техники противника. Это позволило основным силам проникнуть вглубь обороны националистов и нанести решающий удар.

Рядовой Шерзот Фозилов - механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона. На поле боя проявил мужество и профессионализм. Когда после очередного залпа противника радиостанция получила повреждения, рискуя жизнью, восстановил работоспособность техники и продолжил корректировку огня.

Командир взвода лейтенант Сергей Романенко ночью выполнял спецзадачу в составе дозорной группы. Обнаружил украинских националистов, которые готовились нанести удар по российским военным, и сработал на опережение. Грамотно использовал рельеф местности и эффект неожиданности. В результате одна часть националистов сдалась в плен, а другая - уничтожена. Обнаруженные у боевиков документы помогли вскрыть сеть позывных подразделений противника.

Героев активно поддерживают своим творчеством и деятели культуры. Накануне раненых участников спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка посетила певица Зара. Она уже не раз выступала перед российскими военными, в том числе и на авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Сейчас весь мир проживает очень тяжелое время. И каждый проходит свой непростой путь. Но я верю, что благодаря храбрым, доблестным воинам все будет хорошо", - заявила певица Зара.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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