Что чувствует президент: Белый дом оправдался за слова Байдена про геноцид

Процесс признания геноцида - это долгий юридический процесс, указали в США

США выделяют Украине ещё один пакет военной помощи. Через Атлантику для борьбы с Москвой будут отправлены бронетехника, беспилотники и вертолёты. Поддержку обещают и другие страны НАТО. Однако из Киева в адрес западных спонсоров поступают всё более дерзкие заявления. Так, Владимиру Зеленскому не понравились слова Эммануэля Макрона о братских народах России и Украины. В Германии депутаты требуют прекратить поддержку Киева после оскорбления, нанесённого президенту страны.

О предоставлении нового пакета военной помощи Владимиру Зеленскому Джо Байден сообщил по телефону. США передадут Киеву 200 бронетранспортёров, 18 гаубиц, 300 беспилотников, 500 ракетных комплексов Javelin. Президенту Украины показалось маловато – попросил ещё и вертолёты. В Вашингтоне отказать не смогли – 11 Ми-17 также доставят на Украину.

"Президент подписал указ о выделении ещё одного пакета дополнительной помощи на сумму 800 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины в борьбе с российскими силами. В борьбе, которая продолжится в восточной части страны в ближайшие дни и недели. Общая сумма выделенной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысила 3,2 миллиарда долларов", - сказал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

Впрочем, растущий антирейтинг Байдена и Демократической партии, а также митинги, которые проходят в США, дают понять: миллиардные вложения в войну на другом континенте в самих Штатах одобряют далеко не все. Попытки журналистов разобраться, что же на самом деле происходит на Украине, разбиваются о простейший тезис: так видит президент.

"Процесс признания геноцида - это долгий юридический процесс, который занимает годы. А то, о чём говорил президент, это то, что мы чувствуем, что он чувствует, видит. Наша цель сейчас – предоставление большого пакета военной помощи. Мы продолжим поддерживать украинцев в этой войне", - сообщила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

И наказывать несогласных. В Белом доме уже не стесняются роли мирового жандарма.

"Конечно, мы рассматриваем целый ряд вариантов действий в отношении тех стран, которые не будут соблюдать введенные нами санкции. Мы будем наблюдать", - заверила Псаки.

А окрылённый поддержкой Вашингтона Владимир Зеленский начинает переходить границы даже в отношениях с западными патронами. Уже пригрозил разобраться, что означали слова президенат Франции Эммануэля Макрона о братских народах России и Украины. А первые полосы немецких газет посвящены высокомерному отказу Киева принять президента Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер должен был посетить Украину вместе с коллегами из Польши и прибалтийских стран, но неожиданно пришлось возвращаться.

"Это величайшее унижение для главы немецкого государства. Визит был отменён не тайно и не заранее, но всего за несколько часов до поездки, когда Штайнмайер уже находится в Варшаве. В Киев поехали без него. Это примечательный случай, который выявляет противоречия в альянсе сторонников Украины. Отказом Киева недовольна и Польша", - говорится в статье Die Welt под заголовком "Уже по дороге в Польшу Штайнмайер знал, что с Киевом будут проблемы".

В Киеве уже не просят – требуют. И ставят ультиматум: приезд президента Германии зависит от поставок новой партии тяжёлого вооружения. Несмотря на критику внутри страны, правительственная коалиция в Берлине на это уже согласна. Ещё один эшелон с реактивными системами залпового огня отправила на Украину Чехия. А президент Латвии признался: за два последних месяца его страна выделила Киеву треть оборонного бюджета. Правда, западная помощь не всегда достигает цели. "Красный крест" Румынии отказался направлять гуманитарные грузы в Одессу и Одесскую область – местные власти её попросту разворовали. Товары первой необходимости не выдают населению, а продают через розничные торговые сети.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"