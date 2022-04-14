Лавров: Россия будет полагаться на собственные информационные платформы

Россия ни от кого не отгораживается, подчеркнул министр

Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но полагаться будет на свои собственные. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул глава МИД, Россия будет строго в рамках своего законодательства продолжать использовать зарубежные информсистемы в своей работе.

Однако Лавров назвал очевидным, что "полностью надежно полагаться мы можем полагаться только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения".

Министр отметил, что как только Москва стала высказывать свои оценки и опираться на собственные "подлинные, законные, национальные интересы", все обязательства Запада по обеспечению свободного доступа к информации были забыты и похоронены.

Комментируя кризис в отношениях с государствами Запада, глава МИД подчеркнул, что Россия ни от кого не отгораживается и не уходит в самоизоляцию. При этом именно Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что политика Запада по отношению к Москве — озлобленная и остервенелая. При этом Россия всегда открыта к диалогу, но только на основе уважения и учета взаимных интересов.

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