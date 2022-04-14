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Последствия разрушительного паводка в Калужской области сняли на видео

11:59
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Чтобы спрятаться от воды, людям приходится взбираться на крыши

Под Калугой - сильнеший за последние полвека паводок. Сложная обстановка также в Тульской и Владимирской областях. Из-за разлива рек подтоплены мосты, дороги. Нарушено транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами.

- Уплыла баня немного. Беседка на месте. Сарай, скорее всего, тоже поплыл.

Владельцы участков в Калужской области подсчитывают убытки. Чтобы спрятаться от воды, людям приходится взбираться на крыши. Две реки в регионе - Протва и Жиздра вышли из берегов. За сутки вода в них поднялась более чем на полметра. В регионе - крупнейший за последние 50 лет паводок. Масштаб хорошо виден с воздуха. Мосты ушли под воду - отсутствуют проезды к трем населенным пунктам.

А во Владимирской области вода уже добралась до вторых этажей домов. Многие жители добровольно эвакуировались из своих квартир. Точнее они выплыли на резиновых лодках. Спасатели отправили людей в безопасное место.

"Пункт временного размещения для граждан приготовлен. Автобус стоит. В настоящее время происходит небольшая стабилизация воды и снижение. Вот за полчаса вода на 4 сантиметра упала", - заявил Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Чего не скажешь о Новгородской области. Подтопления начались сразу в нескольких районах. Наиболее сложная ситуация - в поселке Крестцы, там вода поднялась на 20 сантиметров. Владельцы 30 приусадебных участков вместо дачного открывают водный сезон. Спасатели утроили подворовый обход и предлагают переждать паводок в безопасном месте. Ситуацию также контролируют при помощи беспилотников.

В Тульской области подтоплены 8 мостов, нарушено транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами. В Ярославской - жители деревни Леонтьево ездят на работу, в школу и даже в магазин за продуктами на надувных лодках. Спасатели устроили для них  регулярные маршруты.

В Подмосковье после аномально снежной зимы в зоне подтопления находятся 140 населенных пунктов. Москва-река в Звенигороде достигла своего максимального за 19 лет уровня - 274 сантиметра. Из берегов вышли Клязьма в Орехово-Зуеве. Волга в Дубне. Ока в Серпухове. В "желтой зоне" опасности также Электросталь, Домодедово, Клин, Коломна и Озёры. Все спецслужбы Московской области переведены в режим повышенной  готовности. А местные жители запасаются продуктами и достают резиновые сапоги.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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