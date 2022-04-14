Норильск парализовало из-за непогоды

В городе метель и шквалистый ветер

Метель, шквалистый ветер и резкое потепление. В Норильске из-за непогоды на дорогах - транспортный коллапс.

Накануне улицы покрылись толстым слоем льда. На скользкой поверхности легковые и большегрузные автомобили заносило, что привело к многочисленным авариям. Движение общественного транспорта также было парализовано на несколько часов.

В центре города образовалась пробка из автобусов, людям пришлось добираться до работы пешком. Полностью была перекрыта и трасса, ведущая в аэропорт Норильска. Из-за сложных погодных условий были задержаны авиарейсы.



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