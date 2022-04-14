В Приморье производители молочной продукции перешли на отечественную упаковку

Импортозамещение в действии

В российских регионах наращивают темпы импортозамещения. Так, в Приморье производители молочной продукции смогли полностью перейти на отечественную упаковку, причём без потери качества. А для некоторых предприятий западные санкции и вовсе стали толчком к развитию бизнеса.

Проблем с сырьем нет. Приморские буренки ежедневно подают 70 тонн свежего молока прямиком на завод, где из него делают йогурт, кефир, сметану. Продукцию разливают в три вида упаковки: пластиковые стаканы, бутылки и картонные коробки. С поставками первых двух проблем нет. А вот на мягкий пакет с крышкой зарубежный поставщик перестал принимать заказы.

Норвежская компания из-за западных санкций остановила свою деятельность в России. Правда, на работе завода это никак не отразилось, специалисты нашли полностью отечественный аналог. Поставщики из Московской области вплоть до миллиметра повторили импортную упаковку. И это крайне важно, ведь вся производственная линия настроена именно под тару определенного размера. Отечественный аналог ничем кроме цвета не отличается.

"Получали ее в разобранном виде, вставляли в автомат, смотрели как припаивается крышка, швы. Эта упаковка прошла все тестирования", - сообщил начальник основного цеха Евгения Оноприенко.

Сейчас молокозавод наращивает объемы производства, чтобы полностью обеспечить продукцией потребителей Дальнего востока.

На этом единственном в России предприятии производят кормовые витамины (см. видео). Чтобы коровы, свиньи, птицы не болели, им, также как и человеку, необходимы добавки.

"Вот я держу в руках витамин А и витамин Д3, в природе это витамины — масляный раствор. В животноводстве использовать масляные растворы неудобно. Гораздо удобнее применять порошки, которые потом добавляются в готовые корма", - говорит заместитель руководителя группы компаний Анна Подволоцкая.

Ранее крупные агрохолдинги закупали кормовые витамины в Европе или Китае. Теперь на рынок вышла приморская компания. Фермеры делают заказы на несколько месяцев вперед.

"Из-за логистических сложностей агрохолдингам гораздо проще заказать с Дальнего востока, чем из того же Китая. Несмотря на то, что наши основные заказчики находятся в центральной части Сибири, скоростная платформа доходит 11 суток до Москвы, и 7 суток — Сибири", - говорит генеральный директор группы компаний Людмила Текутьева.

Сейчас завод работает в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. В этом году планируют выпустить 10 тысяч тонн сырья, это 50 % потребностей рынка России. А в течение полутора лет объемы производства планируют увеличить до 15 тысяч тонн продукции в год.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное Бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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