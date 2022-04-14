В Дагестане село спасли от лесного пожара

Огонь удалось остановить в 4 километрах от домов

В России обострилась ситуация с природными пожарами. Особый режим действует уже в пяти регионах. Мониторинг круглосуточно ведут сотрудники МЧС. Возгорания зафиксированы на Урале, в Западной Сибири, на юге страны.

В Дагестане огонь угрожал селу. Спасателям удалось остановить пламя в четырёх километрах от домов. Очаг находился в труднодоступной горной местности.

В Курганской области с возгораниями боролись сразу в нескольких населённых пунктах. Ситуацию осложняла ветреная погода. Задействовали аэромобильную группировку МЧС. К тушению привлекли более 300 человек. Спасателям помогали и добровольцы.

В Хабаровске на труднодоступных островах выставлены пожарные посты. На вертолётах туда доставили специальную технику. Организовали круглосуточное дежурство. Любое возгорание в этом районе может привести к масштабным пожарам с риском перехода огня на дачные дома.

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