Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине геноцидом

Экс-президент заметил, что при нем такого не было

Бывший президент США Дональд Трамп назвал происходящее на Украине геноцидом.

"То, что происходит на Украине, это геноцид", - приводит его слова издание The Hill.

Трамп добавил, что Россия не начала спецоперацию на Украине благодаря "его усилиям". Экс-президент раскритиковал действия нынешнего лидера США Джо Байдена, которые, по его мнению, привели к высокой инфляции в стране.

Президент США Джо Байден позволил себе обвинить российского коллегу Владимира Путина в "геноциде" украинского населения. Об этом он заявил во время выступления в штате Айова 12 апреля, говоря о ценах на бензин. На следующий день Байден еще раз подтвердил свое высказывание.

"Я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев", - подчеркнул американский лидер.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом и призвал быть осторожными в подобных высказываниях.

"Украинский народ и русский народ - братские народы… Я не уверен, что нагнетание слов служит делу", - заметил французский лидер.

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