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В Минобороны назвали число сдавшихся за сутки в плен украинских военных

11:05
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Только в Мариуполе сдали 134 человека

Минувшей ночью в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военных, в том числе 14 офицеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров.

Конашенков также сообщил, что за сутки авиация уничтожила 48 военных объектов Украины,  в том числе два пункта управления и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов.

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