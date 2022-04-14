Собянин утвердил программу поддержки находящихся под риском увольнения работников

Москва поддержит рынок труда в условиях санкций

В Москве утвердили программу временных работ и переобучения для работников, находящихся под риском увольнения.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергея Собянин. На реализацию программы из федерального бюджета выделили 3,36 миллиарда рублей. Кроме того, субсидии могут получить организации, готовые создать временные рабочие места для работников других предприятий, сотрудники которых находятся под риском увольнения.

Общественные работы будут организованы в центрах госуслуг "Мои документы", летних павильонах "Здоровая Москва", парках и других городских организациях.

Обучение можно пройти в колледжах Москвы, центрах профессиональной подготовки или в учебных подразделениях организаций

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