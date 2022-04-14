Минтруд оценил влияние экономической ситуации на рождаемость

В ведомстве отметили необходимость мер со стороны властей

На рождаемость в России в 2022 году моугт повлиять вызовы на рынке труда, связанные с развитием экономической ситуации, и их воздействие на финансовую устойчивость семей. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

В Минтруде отметили, что на решение россиян о рождении очередного ребенка сильно влияет представление об устойчивости в ближайший период, финансовой стабильности в семье и о способности исполнять уже имеющиеся обязательства

Баталина заявила, что такое понимание устойчивости во многих семьях подвергается сегодня сомнению, поэтому многие семьи не станут спешить брать на себя новые обязательства, связанные с рождением ребенка.

В этих условиях для властей России крайне важно сохранить занятость родителей и молодежи, обеспечить ее для тех, кто только в этом году входит на рынок труда. По словам замминистра, весь необходимый инструментарий для поддержки занятости уже создан, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что за последние пять лет в России на 34% сократилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью. По словам замглавы кабмина, это произошло благодаря слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве.

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