ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: При благоустройстве парка возле ТПУ "Некрасовка" используется отечественный гранит

11:20
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%

Завершается комплексное благоустройство парка "Некрасовка" в составе одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). При мощении территории применяется гранит крупных отечественных месторождений Ленинградской и Челябинской областей. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андре1 Бочкарев.
Строительство ТПУ "Печатники" идет по графику

Как отметил заммэра, в парке "Некрасовка" общей площадью 4,5 га ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм: скамеек, беседок, парковых павильонов, амфитеатра. Выполняется устройство фонтана. Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%.

Бочкарев подчеркнул, что при благоустройстве используются природные богатства регионов России. В частности, применяется гранит из карьера "Возрождение", расположенного в Ленинградской области, примерно в 20 км от Выборга. Месторождение площадью 35 га с разведанными запасами гранита в 8 млн куб. м является одним из крупнейших в стране.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (один из операторов программы развития сети ТПУ) Юрий Кравцов уточнил, что в парке высаживают около 14 тысяч многолетних растений, почти 550 деревьев и больше 22 тысяч кустарников. Рулонным газоном покроют 20 тысяч кв. м территории, посевным газоном — почти 8,5 тысячи. Площадь мощения гранитной плиткой составит 13 тысяч кв. м.

Кравцов добавил, что при работах в парке "Некрасовка" используется и гранит Камбулатовский. Его называют также "Травники" в честь расположенного рядом с месторождением одноименного поселка в Чебаркульском районе Челябинской области.

ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземного городского транспорта. Его пассажиропоток может составить до 25 млн человек в год. Станция метро "Некрасовка" была построена в составе первого пускового участка одноименной линии и открыта в 2019 году. Движение по второму участку Некрасовской ветки запущено в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в районе станции метро "Электрозаводская" также создается крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит действующую Арбатско-Покровскую линию, Большое кольцо и МЦД-3. Полностью завершить строительство ТПУ на Электрозаводской столичные власти планируют в 2023 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проект благоустройства парка возле ТПУ "Некрасовка"
Проект благоустройства парка возле ТПУ "Некрасовка"
Проект благоустройства парка возле ТПУ "Некрасовка"
Проект благоустройства парка возле ТПУ "Некрасовка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.