Бочкарев: При благоустройстве парка возле ТПУ "Некрасовка" используется отечественный гранит

Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%

Завершается комплексное благоустройство парка "Некрасовка" в составе одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). При мощении территории применяется гранит крупных отечественных месторождений Ленинградской и Челябинской областей. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андре1 Бочкарев.

Как отметил заммэра, в парке "Некрасовка" общей площадью 4,5 га ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм: скамеек, беседок, парковых павильонов, амфитеатра. Выполняется устройство фонтана. Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%.

Бочкарев подчеркнул, что при благоустройстве используются природные богатства регионов России. В частности, применяется гранит из карьера "Возрождение", расположенного в Ленинградской области, примерно в 20 км от Выборга. Месторождение площадью 35 га с разведанными запасами гранита в 8 млн куб. м является одним из крупнейших в стране.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (один из операторов программы развития сети ТПУ) Юрий Кравцов уточнил, что в парке высаживают около 14 тысяч многолетних растений, почти 550 деревьев и больше 22 тысяч кустарников. Рулонным газоном покроют 20 тысяч кв. м территории, посевным газоном — почти 8,5 тысячи. Площадь мощения гранитной плиткой составит 13 тысяч кв. м.

Кравцов добавил, что при работах в парке "Некрасовка" используется и гранит Камбулатовский. Его называют также "Травники" в честь расположенного рядом с месторождением одноименного поселка в Чебаркульском районе Челябинской области.

ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземного городского транспорта. Его пассажиропоток может составить до 25 млн человек в год. Станция метро "Некрасовка" была построена в составе первого пускового участка одноименной линии и открыта в 2019 году. Движение по второму участку Некрасовской ветки запущено в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в районе станции метро "Электрозаводская" также создается крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит действующую Арбатско-Покровскую линию, Большое кольцо и МЦД-3. Полностью завершить строительство ТПУ на Электрозаводской столичные власти планируют в 2023 году.

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