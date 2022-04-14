В России с коронавирусом госпитализирован еще 3131 человек

Вылечились 21853 человека

За сутки в России госпитализирован 3131 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 11348 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 868 человек, из них госпитализированы только 190.

Выздоровели за сутки 21853 человека. Скончались 254 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18041927 человек. Умерли 372766 зараженных. Вылечились 17321116 заболевших.

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