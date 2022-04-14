Организаторы рассказали о формате "Бессмертного полка" в этом году

Последние два года акция проходила дистанционно

Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в обычном формате.

Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдёт в традиционном офлайн-формате", - отметил генерал-полковник Макаров.

Место и время шествия каждый регион определяет самостоятельно. местные органы самоуправления обязательно сообщат о каких-либо изменениях.

Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк" по политическим причинам, могут принять участие в акции онлайн, прислав фотографии своих близких.

"Наши волонтеры помогут пронести вашего героя в шествии "Бессмертного полка", - сказала председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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