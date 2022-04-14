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Канцлер Австрии рассказал о результатах обсуждения с Путиным поставок газа

11:59
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Президент России заявил о возможности оплачивать поставки в евро, заявил Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро. Об этом российский лидер, по словам Нехаммера, рассказал во время личных переговоров в Подмосковье 11 апреля.

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По утверждению Нехаммера, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, "что безопасность газоснабжения обеспечена".

Также австрийский канцлер заявил немецким СМИ со ссылкой на слова Владимира Путина, что "Россия поставит указанное в договоре количество (газа) и что можно продолжать платить в евро", сообщает РИА Новости.

Россия с 1 апреля перевела оплату поставок газа недружественным государствам, в число которых входят члены ЕС, на рубли. Еврокомиссия предупредила членов Евросоюза о том, что исполнение требования об оплате российского газа в рублях будет являться нарушением европейских санкций.

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