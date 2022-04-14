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Голикова потребовала обеспечить места в детсадах всем детям до трех лет

12:21
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Доступность мест в детсадах должна обеспечиваться с опережением, заявила вице-премьер

В России в 2022 году начали работать 45 новых детсадов на 6,6 тысячи мест, еще 257 детсадов на 38,5 тысяч мест должны быть введены в эксплуатацию до конца года. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Замглавы правительства рассказала, что перед властями стоит задача обеспечить до конца 2023 года стопроцентную доступность дошкольного образования. Ранее удалось обеспечить этот показатель для детей в возрасте от 3 до семи лет.

Теперь местами в детских садах должны быть обеспечены все дети, включая возрастную группу до трех лет.

Голикова подчеркнула, что доступность мест в детсадах должна обеспечиваться с опережением, реагируя на те демографические тенденции, которые сложились в ряде регионов страны, сообщает РИА Новости.

В феврале в Минпросвещения рассказали, что подать документы для зачисления ребенка в детское дошкольное учреждение станет проще. Поправки в законодательство снимут с родителей необходимость сбора дополнительных документов в бумажном виде.

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