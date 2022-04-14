В Воронеже появится памятник старушке, вышедшей с советским флагом к ВСУ

Украинские военные растоптали знамя

В Воронеже ко Дню Победы установят скульптуру украинской бабушки, которая вышла с красным знаменем к украинским военным.

В начале апреля в социальных сетях появилось видео, на котором пожилая женщина вышла к украинским военным с советским флагом. Солдат передал старушке пакет с продуктами, но взял у нее знамя, бросил на землю и наступил.

"За этот флаг мои родители погибали, а вы наступили", - заметила бабушка и отказалась принять продукты.

14 апреля стало известно, что воронежский скульптор Александр Ивченко со своим товарищем решил увековечить бабушку в дереве.

"Ведь эта старушка беззащитнее ребенка. И ногами "воин" прошелся отнюдь не только по знамени. Потому что эта женщина собрала в себе горе четырех войн, начиная с Отечественной. Потому что спина ее согнута, но дух не сломлен. Поэтому вопрос "Зачем" даже не возникает", - написал мастер на своей странице во "ВКонтакте".

Как рассказал Ивченко ТАСС, скульптура будет готова через 2-3 недели. Фигура бабушки будет высотой около 160 сантиметров. В руках – красное знамя, позади - сварная силуэтная конструкция, напоминающая скульптуру "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.

Граффити с украинской бабушкой появилось Екатеринбурге на берегу реки Исеть. Рисунок уже стал местной достопримечательностью.

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