Сообщения о поездке Шойгу в Северную Корею оказались фейком

России нет необходимости просить оружие у КНДР

Информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу посещал КНДР и обращался к северокорейской стороне за помощью ракетами, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

Дипломат "твердо и решительно" заверил, что "в растиражированных сообщениях украинских средств массовой информации о сотрудничестве между Россией и КНДР в ракетной области нет ни единого слова правды".

Мацегора напомнил, что за последние два года в Пхеньяне вообще не было ни одной российской делегации, а министр обороны России Сергей Шойгу вообще никогда не посещал КНДР.

Россия за всю историю отношений с КНДР ни разу не обращалась к северокорейской стороне с просьбами о поставке ракетной либо любой другой военной техники и снаряжения, поскольку в этом не было и нет никакой необходимости, цитирует посла "Интерфакс".

В марте СМИ обсуждали вопрос, почему Шойгу в последнее время перестал появляться на публике и не связано ли это с состоянием здоровья генерала армии. В Кремле призвали не верить сообщениям о якобы болезни Шойгу, а за комментариями — обращаться в Министерство обороны.

Вскоре после этих сообщений Шойгу лично провел селекторное совещание, на котором обсуждалась специальная военная операция России по защите республик Донбасса.

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