В Крыму ФСБ задержала участника украинского вооруженного формирования

Мужчина пытался пересечь границу с Крымом под видом беженца

Участник украинского незаконного вооруженного формирования попытался въехать в Россию через границу с Крымом под видом беженца из Мариуполя. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина был задержан пограничниками. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования".

"Житель Мариуполя 24 февраля вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими ВСУ. В рядах НВФ он выступал против военнослужащих ВС России и Народной милиции ДНР", — говорится в сообщении ФСБ. Правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к другим преступлениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"