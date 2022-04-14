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Медведев предупредил о риске получения ядерного статуса странами Балтии

13:02
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Это может произойти при дальнейшем расширении НАТО

В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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Как пояснил Медведев, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое. Эти границы придется укреплять.

При таком развитии событий придется серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что власти Финляндии подадут заявку на вступление в НАТО в июне этого года. Затем появились публикации, что Осло попытается убедить соседний Стокгольм подать заявки в альянс совместно. После этого шведские издания написали, что Швеция уже летом намерена подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

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