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В Твери "скорая" после столкновения с иномаркой сбила пешеходов (видео)

13:20
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Водитель реанимобиля погиб на месте

В Твери машина скорой помощи столкнулась с иномаркой Mitsubishi Pajero и вылетела на остановку общественного транспорта.
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье

ДТП произошло на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева. Водитель внедорожника врезался в реанимобиль, который ехал с включенным специальными сигналами. От удара автомобиль скорой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил ждущих автобус горожан.

Водитель скорой помощи погиб на месте, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Трое пострадавших госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и прокурор Московского района Твери Алексей Королев. Причины ДТП выясняются.

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