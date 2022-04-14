Пожар на крейсере "Москва" локализован

Взрывы боеприпасов удалось остановить

Минобороны России сообщило о локализации пожара на крейсере "Москва". По последним данным, взрывы боеприпасов прекратились.

Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть, говорится в заявлении МО, поступившем в редакцию "ТВ Центра". Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж успешно эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Теперь крейсеру предстоит буксировка в порт.

Инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что главе государства доложили об инциденте на крейсере "Москва".

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса. Причины пожара пока не установлены.

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