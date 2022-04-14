Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским

Но должны быть подготовлены условия

Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но для этого должны быть подготовлены условия, в частности текст документа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем" - сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

У Кремля также нет информации о перспективах продолжения переговоров с Украиной в очном формате. По словам Дмитрия Пескова, прекрасным место для встречи была бы Белоруссия, но в этом вопросе нужно учитывать мнение Киева.

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