Путевки с кешбэком за неделю приобрели 250 тысяч россиян

Продажи по программе туристического кешбэка продлены до 15 апреля включительно

За дополнительную неделю действия программы туристического кешбэка туристические продукты приобрели 250 тысяч граждан России. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По словам Догузовой, всего на данный момент путевки по программе приобрели уже более 1,5 млн россиян.

Весенний этап продаж туров с кешбэком был завершен досрочно — в ночь на 9 апреля. Позднее правительство России продлило продажи по программе на неделю, до 15 апреля включительно, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что на финансирование программы возврата половины стоимости путевки в детские лагеря будет выделено 7,5 млрд рублей из резервного фонда. Продажи путевок начались в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая.

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