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Путевки с кешбэком за неделю приобрели 250 тысяч россиян

13:24
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Продажи по программе туристического кешбэка продлены до 15 апреля включительно

За дополнительную неделю действия программы туристического кешбэка туристические продукты приобрели 250 тысяч граждан России. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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По словам Догузовой, всего на данный момент путевки по программе приобрели уже более 1,5 млн россиян.

Весенний этап продаж туров с кешбэком был завершен досрочно — в ночь на 9 апреля. Позднее правительство России продлило продажи по программе на неделю, до 15 апреля включительно, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что на финансирование программы возврата половины стоимости путевки в детские лагеря будет выделено 7,5 млрд рублей из резервного фонда. Продажи путевок начались в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая.

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