Москва предпринимает защитные меры

С территории Соединенных Штатов ведется вредоносная деятельность в отношении России, Москва принимает меры по защите от подобных атак. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, о такой вредоносной деятельности с территории США в киберпространстве "хорошо известно".

Подобные атаки идут постоянно, поэтому российская сторона во всех соответствующих областях постоянно предпринимает необходимые защитные меры, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что как только Москва стала высказывать свои оценки и опираться на собственные "подлинные, законные, национальные интересы", все обязательства Запада по обеспечению свободного доступа к информации были забыты и похоронены.

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