В Москве отбирают участников проекта "Уличный артист в парках"

Музыкантам необходимо пройти прослушивание

В мае в парках Москвы начнут выступать уличные музыканты. Посмотреть их концерты можно будет в саду "Эрмитаж", на Поклонной горе, "Кузьминках", в парке Горького и не только. Но попасть на сцену не так просто - всем артистам надо пройти прослушивание и чем-то удивить строгое жюри.

Минута славы. Всего один выход на сцену, чтобы потом покорить сердца тысяч прохожих. Но сначала самое сложное - задеть душевные струны требовательного жюри - представителей московских парков.

Перед жюри стоит непростая задача - выбрать почти из 200 артистов, каждый из которых уникален по своему. Музыкантам не проще - нужно удивить взыскательного судью, который представляет именно тот парк, где хочется выступать. Такая гонка интересов, как признаются здесь, это уникальный симбиоз, который и создает дух современного города.

Никаких жанровых ограничений. Играть каверы всемирно известных шлягеров здесь приветствуется. Особенно если они разбавлены произведениями собственного сочинения.

"Не было ни одного артиста, которого было бы сложно слушать. Даже если это был авторский материал, ведь с ним сложнее всего. Очень многие стремятся продвинуть свой авторский материал. И у них довольно это хорошо получается", - заявил председатель жюри Григорий Левченко.

Иван и Александр берут за основу знаменитые композиции, а потом просто импровизируют. Тромбон подхватывает саксофон - и начинается магия джаза. Конкурсную программу подбирали специально для парка "Музеон", где должна быть создана соответствующая тематическая площадка. А это значит, что их ждёт то самое чувство, за которым артисты выходят на сцену - благодарность зрителя.

"В первую очередь мы стараемся играть для себя, в удовольствие делать музыку. Бывает, что приглашают на большие площадки, бывает, что на небольшие. Но хотелось бы, конечно, больших площадок", - сказал музыкант Иван Юнош.

Удивить отдыхающих - одна из главных задач проекта "Уличный артист в парках". Василий Чернов играет современную электронную музыку собственного сочинения на необычной 12-струнной бас-гитаре. Признаётся, для полёта его фантазии требовалось нечто большее, чем классический инструмент. Поэтому он придумал и создал свой, который вместе с исполняемой музыкой стал визитной карточкой.

"Это своими силами всё делалось. Это в мастерской я работал. Делал инструменты, гитарами занимался", - рассказал музыкант Василий Чернов.

Проект "Уличный артист в парках" стартовал шесть лет назад. Пригласить музыкантов из андеграунда на тематические площадки в зелёных зонах решили только в этом году. В одном только парке Горького для таких артистов организовано 10 площадок.

"У нас сейчас в процессе появляются новые парки, которые тоже хотят поучаствовать в прослушиваниях. Это пилотный сезон проекта. В следующем году мы надеемся - после удачного опыта этого сезона - запустить проект снова", - заявила Гранислава Артемьева, заместитель директора проекта "Моспродюсер".

Летний сезон в московских парках открывается 1 мая. У каждого артиста на площадке будет по три часа в день, чтобы поделиться с отдыхающими частичкой своего творчества.

Илья Данильцев, Константин Чурашов и Дмитрий Пищулин, "ТВ Центр".

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