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В Московском зоопарке неохотно проснулись мадагаскарские тенреки

15:27
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Зверьки пытались спрятаться от работников зоопарка

В Московском зоопарке продолжаются отчаянные попытки разбудить последних из спящих. Сегодня из тисков Морфея вытаскивали мадагаскарских тенреков.

С виду они очень похожи на обыкновенных ежей. Те же иголки, острая мордочка, крохотные лапки, такая же манера сворачиваться в клубок. В зимнюю спячку они тоже впадают, как и ежи. А на молекулярном уровне вообще ближе к слонам.

С наступлением тёплой погоды тенреков начинают аккуратно тормошить, чтобы накормить. Но просыпаться зверьки не хотят. Норовят спрятаться в любом укрытии и сладко зевают.

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