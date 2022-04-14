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Пассажир из Дели пытался незаконно ввезти ювелирные изделия и посуду

15:16
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Общая сумма составила 12 млн рублей

Тысячи колец, браслеты, цепочки, а также сотни тарелок и чашек - всё это пытался незаконно провезти через границу гражданин Индии.

Подозреваемый прибыл из Дели и хотел пройти по "зеленому коридору" с 4 чемоданами. Но в ходе досмотра выяснилось, что в багаже лежат не личные вещи, а коробки с ювелирными украшениями и латунной посудой на сумму 12 миллионов рублей. А значит, сумма неуплаченных таможенных платежей превышает три миллиона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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