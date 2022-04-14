Фонтаны на ВДНХ помыли после зимы

Композициям вернули блеск и цвет

Сегодня на ВДНХ мыли фонтаны - за зиму они изрядно посерели и потускнели. Теперь, с наступлением тепла, пришло время вернуть композициям блеск и цвет.

Налёт снимали с позолоты фонтана "Дружба народов", причём только щадящими средствами. Сначала отчистили гигантский сноп из колосьев и подсолнухов. Затем душ устроили стройным девушкам, которые давно стали легендами ВДНХ. Сильной струёй воды грязь вымывали из завитков волос и складок платьев.

В порядок приводили и Каменный цветок. Бутон и постамент, украшенный гигантскими самоцветами, аккуратно почистили щётками, чтобы не повредить смальту. Затем промыли под высоким давлением и композиция снова заиграла яркими цветами на апрельском солнце.

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