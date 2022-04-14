На участке СВХ начался сложнейший этап строительства

Пролетное строение опускают на опорные части эстакады от Валаамской улицы до Алтуфьевского шоссе

Сложнейший этап начался на одном из последних строящихся участков Северо-Восточной хорды. Пролетное строение опускают на опорные части. При этом даже движение поездов на соседнем МЦК не останавливается. Какие возможности новая эстакада откроет для водителей?

Возводить эстакаду от Валаамской улицы до Алтуфьевского шоссе начали чуть меньше трех лет назад. На пике здесь трудились 2,5 тысячи человек и до полутора сотен единиц техники. Отсутствие работ сейчас не должно никого обманывать, говорят инженеры. Прямо в эти минуты идет один из сложнейших - почти ювелирный - этапов строительства.

"Пролетное строение гидравлическими домкратами опускается на опорные части. На сегодняшний день работы по эстакаде выполнены практически на 95%. Основные конструктивы моста смонтированы", - заявил управляющий проектом "Дороги и мосты" Валерий Фабер.

Густонаселенные городские кварталы чередуются здесь с промзонами. Пришлось переносить сотни километров коммуникаций. Одна из самых протяженных эстакад в столице находится на высоте 7-этажного дома. Она проходит над четырьмя железнодорожными линиями, включая Московское центральное кольцо. Строителям давали технологические окна, но движение поездов не останавливалось ни на один день. Тяжело было и автомобилистам – изменилась схема движения. Навигатор в районе Гостиничной улицы и Алтуфьевского шоссе переставал быть бордовым, пожалуй, только по ночам. С вводом этого участка пробки должны закончиться.

"Существенно разгружают транспортно-вылетные магистрали. По нашим оценкам, на 15-20%. Соответственно, появляются новые маршруты для движения транспорта, в том числе общественного", - заявил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы.

Северо-Восточная хорда начинается от скоростной магистрали на Санкт-Петербург, пересекает Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Открытое, Измайловское, Щелковское шоссе, а также Шоссе Энтузиастов. На Косинской эстакаде переходит в федеральную трассу на Казань. После объединения с Юго-Восточной хордой они станут скоростным диаметром. От М-11 до Новой Москвы можно будет обогнуть центр столицы без остановок.

По три полосы в каждую сторону. Разрешенная скорость - 90 километров в час. Без пробок и светофоров. Эта эстакада и вся хорда должны быть готовы в сентябре этого года.

Иван Колесников, Мария Никонова, Илья Хлябич, Алексей Зотов. "ТВ Центр".

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