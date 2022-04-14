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Столичные агрономы обеспечивают город свежими овощами

15:08
  • четверг
  • 14 апреля 2022

В теплицах выращивают буквально все

Томаты, мини-перцы и даже кейл. Российские агропредприятия делают всё возможное, чтобы не оставить покупателей без свежих овощей, фруктов и зелени. У отечественных компаний есть необходимый запас семян и запчастей для техники.

В грунт эти кусты высадили совсем недавно - в феврале, а они уже гигантские, почти с человека ростом. Ежедневно каждое растение даёт по 2-3 красных, оранжевых или жёлтых мини-перца, а вся теплица - тонну урожая в неделю. Сладкие и сочные мини-перцы быстро исчезают с прилавков супермаркетов. Полюбились они и шеф-поварам ресторанов.

На соседней площадке - символ ЗОЖ - капуста кейл. Кудрявый букет витаминов, минералов и клетчатки на длинной кочерыжке. Агрокомбинат поставляет её и свежей, и переработанной, в виде чипсов.

Это известнейшее в стране московское тепличное хозяйство (см. видео). Субтропический рай для овощей в 30 километрах от центра города. Даже в самую морозную пору в теплицах агрохолдинга созревают сотни сортов. Всё это благодаря работе инженеров, агрономов и разнорабочих. И шмелю Фёдору. Так здесь называют каждого из 90 тысяч чёрно-жёлтых насекомых. Без них огурцы, томаты, перцы и баклажаны просто не смогут плодоносить.

"В России есть несколько лабораторий шмелиных известных, мы давно уже пользуемся, работаем с данной фирмой. Вот таких у нас ставятся на каждый гектар порядка 5 домиков. В каждом улье живёт семья шмелиная", - объясняет главный агроном агрохолдинга "Московский" Ольга Волкова.

После того, как молодой салат попадает в эти теплицы из рассадного отделения, контакт с человеком исключён. В чистой зоне всё производство автоматизировано. Поля зелени окружены множеством датчиков, которые подают сигнал системе управления. А та сама включает полив, выставляет оптимальную температуру воздуха, открывает или закрывает жалюзи и включает вентиляцию. Спустя примерно месяц под пристальным наблюдением машин готовые к употреблению салаты покидают стерильную зону. И здесь уже человек упаковывает их и отправляет в доставку.

Ежедневно отсюда выходит по 200 тысяч упаковок салата. И это лишь одно из четырёх сотен российских предприятий, где выращивают овощи и зелень закрытого грунта. За прошлый год площади таких хозяйств в стране увеличились на 10 процентов. Прямо сейчас в разных регионах строят больше 50 высокотехнологичных комплексов. Планируемый объём их производства - 300 тысяч тонн в год. Ну а пока вне сезона страна обеспечивает себя овощами на 72 процента. Оставшуюся часть компенсирует импорт из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана.

Ксения Игнатова, Юрий Тимошин, Владислав Карташов и Михаил Лукин. "ТВ Центр".

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Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
Теплица для выращивания овощей
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