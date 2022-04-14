Столичные агрономы обеспечивают город свежими овощами

В теплицах выращивают буквально все

Томаты, мини-перцы и даже кейл. Российские агропредприятия делают всё возможное, чтобы не оставить покупателей без свежих овощей, фруктов и зелени. У отечественных компаний есть необходимый запас семян и запчастей для техники.

В грунт эти кусты высадили совсем недавно - в феврале, а они уже гигантские, почти с человека ростом. Ежедневно каждое растение даёт по 2-3 красных, оранжевых или жёлтых мини-перца, а вся теплица - тонну урожая в неделю. Сладкие и сочные мини-перцы быстро исчезают с прилавков супермаркетов. Полюбились они и шеф-поварам ресторанов.

На соседней площадке - символ ЗОЖ - капуста кейл. Кудрявый букет витаминов, минералов и клетчатки на длинной кочерыжке. Агрокомбинат поставляет её и свежей, и переработанной, в виде чипсов.

Это известнейшее в стране московское тепличное хозяйство (см. видео). Субтропический рай для овощей в 30 километрах от центра города. Даже в самую морозную пору в теплицах агрохолдинга созревают сотни сортов. Всё это благодаря работе инженеров, агрономов и разнорабочих. И шмелю Фёдору. Так здесь называют каждого из 90 тысяч чёрно-жёлтых насекомых. Без них огурцы, томаты, перцы и баклажаны просто не смогут плодоносить.

"В России есть несколько лабораторий шмелиных известных, мы давно уже пользуемся, работаем с данной фирмой. Вот таких у нас ставятся на каждый гектар порядка 5 домиков. В каждом улье живёт семья шмелиная", - объясняет главный агроном агрохолдинга "Московский" Ольга Волкова.

После того, как молодой салат попадает в эти теплицы из рассадного отделения, контакт с человеком исключён. В чистой зоне всё производство автоматизировано. Поля зелени окружены множеством датчиков, которые подают сигнал системе управления. А та сама включает полив, выставляет оптимальную температуру воздуха, открывает или закрывает жалюзи и включает вентиляцию. Спустя примерно месяц под пристальным наблюдением машин готовые к употреблению салаты покидают стерильную зону. И здесь уже человек упаковывает их и отправляет в доставку.

Ежедневно отсюда выходит по 200 тысяч упаковок салата. И это лишь одно из четырёх сотен российских предприятий, где выращивают овощи и зелень закрытого грунта. За прошлый год площади таких хозяйств в стране увеличились на 10 процентов. Прямо сейчас в разных регионах строят больше 50 высокотехнологичных комплексов. Планируемый объём их производства - 300 тысяч тонн в год. Ну а пока вне сезона страна обеспечивает себя овощами на 72 процента. Оставшуюся часть компенсирует импорт из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана.

Ксения Игнатова, Юрий Тимошин, Владислав Карташов и Михаил Лукин. "ТВ Центр".

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