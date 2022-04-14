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Собянин обсудил с производителями лекарств и медицинских изделий меры поддержки отрасли

14:45
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Фармпромышленность остается важнейшей отраслью

В столице примут меры по импортозамещению в сфере лекарст­венного обеспечения. Соответствующее поручение дал сегодня Сергей Собянин. 

На встрече с руководителями фармкомпаний также присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Сергей Мурашко. Мероприятие прошло в "Технополисе Москва", где располагаются крупные производители в этой сфере.

Также обсудили и другие меры поддержки отрасли. Предложили упростить процедуры регистрации новых препаратов. Затронули и тему долгосрочных контрактов на поставки лекарств для медучреждений и льготных категорий граждан.

"Фармпромышленность остается важнейшей отраслью и экономической, и социальной с точки зрения национальной безопасности. Начиная с 2014 года мы столкнулись с серьезными вызовами. Эти вызовы были еще более острые во время COVID-19. За этот период времени, конечно, произошли серьезные изменения в отношении этой отрасли. В Москве объем инвестиций за этот период времени увеличился в 10 раз", - сказал мэр Москвы.

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