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Офицеру Росгвардии присвоено звание Героя России посмертно

16:00
  • четверг
  • 14 апреля 2022

"Золотую звезду" вручили вдове Максима Концова

"Золотую звезду" вручили сегодня семье лейтенанта Максима Концова, который мужественно выполнял свой воинский долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Звание Героя России ему присвоено посмертно. На передовой наши бойцы каждый день показывают примеры доблести и отваги.

Гимн России звучит в память об офицере Росгвардии Максиме Концове. Жена и мать не сдерживают слез. Звание Героя лейтенанту присвоили посмертно. А "Золотую звезду" - медаль к награде - в торжественной обстановке в Бурятии вручили вдове, дочерям и родителям.

Максим Концов был старшим разведгруппы. Во время задания получил несколько огнестрельных ранений, но уничтожил гранатометчика противника и до последней минуты жизни продолжал руководить подчиненными. Благодаря его мужеству диверсионную группу националистов удалось ликвидировать, а некоторых боевиков взять в плен. Разведчики также обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов.

"Я хотел бы высказать слова благодарности родителям за то, что вы воспитали настоящего русского офицера, который с честью и достоинством выполнил свой долг, при этом сохранив жизни как своих подчиненных, так и мирных жителей", - заявил генерал-полковник Игорь Голлоев, командующий Восточным округом Росгвардии.

За мужество, отвагу и героизм. Эти солдаты, сержанты и офицеры тоже отличились на поле боя. Делали все, что было в их силах и даже сверх того, чтобы выполнить свой воинский долг. Церемония проходит в полевых условиях. Вместе с госнаградами звучат слова благодарности за боевой труд.

"Родина знает наших героев, чтит. Весь народ ждет от нас с вами победы. Все, как один, переживают. Все, как один, верят то, что наше дело правое. И мы победим. Спасибо, братцы", - сказал генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа.

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Особо отметили ефрейтора Радмира Таова, водителя дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения. Он был в строю с первых дней спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Доставлял боеприпасы. Во время задания колонна подверглась авиаудару противника. Но Радмир умело вывел свою машину из-под удара, вовремя доставил боеприпасы. А уже на поле боя вытащил из загоревшегося автомобиля 5 человек.

Петр Чёткин отличился, когда наши бойцы брали под контроль один из аэродромов, который занимали украинские националисты. Благодаря грамотным действиям и самоотверженности капитана удалось уничтожить большое количество оружия и автомобильной техники противника. Это позволило основным силам проникнуть вглубь обороны националистов  и нанести решающий удар.

Рядовой Шерзот Фозилов - механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона. На поле боя проявил мужество и профессионализм. Когда после очередного залпа противника радиостанция получила повреждения, рискуя жизнью, восстановил работоспособность техники и продолжил корректировку огня.

Командир взвода лейтенант Сергей Романенко ночью выполнял спецзадачу в составе дозорной группы. Обнаружил украинских националистов, которые готовились нанести удар по российским военным и сработал на опережение. Грамотно использовал рельеф местности и эффект неожиданности. В результате часть националистов сдалась в плен, часть - уничтожена. А обнаруженные у боевиков документы помогли вскрыть сеть позывных подразделений противника.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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