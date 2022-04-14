Украинцы обстреляли погранпункт в Брянской области

Повреждены автомобили с беженцами

Пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских военных.

Об этом заявили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности (ПУ ФСБ). По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Повреждены два автомобиля, перевозивших беженцев.

"В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев", - говорится в пресс-релизе.

Пункт "Новые Юрковичи" продолжает работать, уточнили в службе.

Накануне украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области. Жертв и разрушений с российской стороны нет.

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