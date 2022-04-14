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Турция назвала условие присоединения к санкциям против России

14:10
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Турецкие власти пообещали добиваться урегулирования конфликта на Украине

Турция будет соблюдать ограничительные меры против России в том случае, если их утвердят на уровне ООН. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Глава МИД Турции подчеркнул, что действия Анкары в санкционной сфере основаны на нормах международного права.

С учетом этого Турция будет следовать всем рестрикциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН, цитирует слова Чавушоглу агентство Anadolu.

Министр также выразил убежденность в том, что возможность для прекращения огня существует. Чавушоглу пообещал, что Анкара продолжит усилия для организации новых встреч делегаций России и Украины.

Ранее западные СМИ сообщали, что государства — члены НАТО разошлись во мнениях относительно дальнейшей политики в отношении России в свете ситуации вокруг Украины. В частности, Турция выразила намерение поддерживать контакты с властями России вне зависимости от развития ситуации.

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