ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство поддержит авиакомпании в условиях санкционного давления

15:01
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Премьер Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки отрасли

О мерах дополнительной поддержки в условиях санкционного давления сообщил сегодня Михаил Мишустин. На заседании правительства премьер заявил: российские авиакомпании получат субсидии почти на 20 миллиардов рублей. Они пойдут на компенсацию возврата стоимости билетов пассажирам отменённых рейсов.

В области медицины государство намерено стимулировать производство лекарств на основе донорской плазмы крови. Значительные суммы будут выделены и на поддержку медиков, которые продолжают борьбу с коронавирусом. В том числе сотрудникам интернатов, домов престарелых и других соцучреждений, а также несущим службу в специальных ведомствах.

"Мы продолжаем поддерживать и медицинских работников, которые борются с ковидом в военных частях, в органах внутренних дел, в противопожарной службе и в других ведомствах. Обращаю внимание руководителей ведомств, где трудятся такие медики. Люди делают важное дело – спасают жизни, не жалея собственного здоровья. Вознаграждение они должны получать без задержек. И прошу за этим внимательно следить", - заявил премьер Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Самолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.