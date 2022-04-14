Правительство поддержит авиакомпании в условиях санкционного давления

Премьер Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки отрасли

О мерах дополнительной поддержки в условиях санкционного давления сообщил сегодня Михаил Мишустин. На заседании правительства премьер заявил: российские авиакомпании получат субсидии почти на 20 миллиардов рублей. Они пойдут на компенсацию возврата стоимости билетов пассажирам отменённых рейсов.

В области медицины государство намерено стимулировать производство лекарств на основе донорской плазмы крови. Значительные суммы будут выделены и на поддержку медиков, которые продолжают борьбу с коронавирусом. В том числе сотрудникам интернатов, домов престарелых и других соцучреждений, а также несущим службу в специальных ведомствах.

"Мы продолжаем поддерживать и медицинских работников, которые борются с ковидом в военных частях, в органах внутренних дел, в противопожарной службе и в других ведомствах. Обращаю внимание руководителей ведомств, где трудятся такие медики. Люди делают важное дело – спасают жизни, не жалея собственного здоровья. Вознаграждение они должны получать без задержек. И прошу за этим внимательно следить", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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