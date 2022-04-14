Новый циклон испортит погоду в Москве

В выходные вновь ожидаются дожди

Хорошую погоду в столичном регионе в четверг, 14 апреля, обеспечил антициклон. Однако уже в ближайшие часы к Москве приблизится циклон, который не лучшим образом повлияет на погоду. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

По словам эксперта, ближе к вечеру новый циклон проявит себя небольшим дождем, хотя воздух успеет прогреться до 12-14 градусов, а в Московской области — до 15 градусов тепла.

В субботу, 16 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с осадками: дождь будет переходить мокрый снег. Температура будет составлять ночью 3-5 градусов тепла, днем — до 6 градусов. Атмосферное давление понизится.

В воскресенье погода останется пасмурной, с осадками. Под утро в столице ожидается от 0 до плюс 2 градусов, днем максимальная температура при северо-восточном ветре составит от 4 до 6 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что апрель 2020 года в столичном регионе претендует на звание одного из самых богатых на месячный запас дождей. В Москве выпало уже 129% нормы осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"