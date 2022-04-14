ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый циклон испортит погоду в Москве

14:50
  • четверг
  • 14 апреля 2022

В выходные вновь ожидаются дожди

Хорошую погоду в столичном регионе в четверг, 14 апреля, обеспечил антициклон. Однако уже в ближайшие часы к Москве приблизится циклон, который не лучшим образом повлияет на погоду. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.
Дождливая погода в Москве продлится несколько дней

По словам эксперта, ближе к вечеру новый циклон проявит себя небольшим дождем, хотя воздух успеет прогреться до 12-14 градусов, а в Московской области — до 15 градусов тепла.

В субботу, 16 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с осадками: дождь будет переходить мокрый снег. Температура будет составлять ночью 3-5 градусов тепла, днем — до 6 градусов. Атмосферное давление понизится.

В воскресенье погода останется пасмурной, с осадками. Под утро в столице ожидается от 0 до плюс 2 градусов, днем максимальная температура при северо-восточном ветре составит от 4 до 6 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что апрель 2020 года в столичном регионе претендует на звание одного из самых богатых на месячный запас дождей. В Москве выпало уже 129% нормы осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.