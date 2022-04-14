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В результате обстрела Брянской области пострадали семь человек

14:17
  • четверг
  • 14 апреля 2022

В том числе беременная женщина и ребенок

В результате обстрела Климовского района Брянской области пострадали семь человек.
Украинцы обстреляли погранпункт в Брянской области

Об этом заявили ТАСС в районной больнице. Среди пострадавших – беременная женщина и ее двухлетний ребенок.

"Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии", - сказал собеседник агентства.

После обстрела загорелись два дома. В настоящий момент пожар потушен, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее стало известно, что пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Повреждены два автомобиля, перевозивших беженцев.

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