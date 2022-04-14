В результате обстрела Брянской области пострадали семь человек

В том числе беременная женщина и ребенок
В результате обстрела Климовского района Брянской области пострадали семь человек.
Об этом заявили ТАСС в районной больнице. Среди пострадавших – беременная женщина и ее двухлетний ребенок.
"Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии", - сказал собеседник агентства.
После обстрела загорелись два дома. В настоящий момент пожар потушен, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее стало известно, что пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Повреждены два автомобиля, перевозивших беженцев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"