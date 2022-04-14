Бочкарев: Стройки в Москве полностью обеспечены необходимыми материалами

Отечественные аналоги используются и для импортозамещения оборудования

Строительные площадки в Москве на текущий момент полностью обеспечены основными материалами. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, сейчас строительная отрасль Москвы более чем на 95% импортонезависима. Строительные площадки обеспечены основными материалами, в том числе бетоном, кирпичом, металлом, цементом, камнем отечественного производства. Также материалы поставляются из стран-партнеров в рамках долгосрочных договорных отношений.

Бочкарев отметил, что отечественные аналоги используются и для импортозамещения инженерного и технологического оборудования. Зависимость от импорта в большей степени наблюдается в сегменте инженерного и технологического оснащения.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что встройкомплексе Москвы ведется постоянная работа по развитию импортозамещения. Для формирования полной картины номенклатуры строительных ресурсов, поставки которых зависят от импорта, стройкомплекс проводит подробный анализ проектной документации по объектам госзаказа. Даже при отсутствии полного замещения импорта отечественной продукцией можно внести соответствующие коррективы в проектные решения.

Меры импортозамещения разрабатываются на всех уровнях власти для ключевых отраслей экономики. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении московским предприятиям грантов на создание импортозамещающих производств.

Ранее сообщалось, что программа капитального ремонта в Москве будет продолжена, несмотря на отказ ряда зарубежных компаний поставлять в Россию некоторые материалы. Ведется работа по импортозамещению.

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